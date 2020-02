Maran in conferenza: “Stiamo giocando bene, manca la vittoria: col Napoli dovremo tirar fuori qualcosa di straordinario! Challenge VAR? Non vedo quanto possa servire”

In live la conferenza stampa di Rolando Maran alla vigilia di Cagliari-Napoli

79 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Quest’oggi, alla vigilia del 24° turno di campionato, dove il Cagliari affronterà in casa il Napoli di Gattuso, l’allenatore dei rossoblù Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa presentando il match e rispondendo alle domande dei giornalisti.

RILEGGI LE DICHIARAZIONI DI ROLANDO MARAN

Caso Pavoletti? “È stata una settimana particolare e complicata ma abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Sono state dette tante cose e vorrei iniziare facendo un grande in bocca a lupo a lui, dovremo essere tutti forti a sopportare un momento del genere. La settimana scorsa, quando ho parlato con lui, non c’era la percezione di un infortunio così serio. Queste cose ci hanno complicato la settimana ma abbiamo reagito alla grande, ora voglio proiettarmi solo sulla gara fondamentale di domani“.

Gaston Pereiro? “È difficile dire se è pronto o meno. Lo dirà il campo e sto valutando il suo impiego. In base a quello che rileverò, deciderò di impiegarlo dall’inizio o a gara in corso. Per quanto riguarda il modulo, ho preparato diverse soluzioni come al solito, ma al di là dei numeri sono solo accorgimenti di campo“.

Quale Napoli vedremo domani? “Io credo che il Napoli si adatterà cercando di capire come scenderemo in campo noi. Dovremo tirare fuori qualcosa di straordinario e, dopo una settimana così, non vediamo l’ora! Come giocherà il Napoli dipenderà da noi: siamo il sesto attacco della A e ultimamente stiamo concedendo troppo dietro. Tutto dipenderà da noi, e da come sfrutteremo le nostre forze e le nostre debolezze, nell’andamento della gara​“.

Formazione? “Le soluzioni che ho provato sono tante ma non voglio che i ragazzi sappiano la formazione dai giornali, perciò voglio essere io a comunicargliela“.

Cragno ha bisogno di rifiatare? “Sicuramente ho due portieri validi che ci possono dare tanto. Qualora dovesse averne bisogno, valuteremo“.

Situazione infortunati? “Rog non è convocato, è un po’ migliorato ma non se la sentiva di rischiare giocando; Ceppitelli invece sì, è a disposizione ed è convocato​“.

Le Challenge al VAR? “Io credo che un episodio, una volta rivisto, dovrebbe essere valutato da tutti nello stesso modo. Se c’è già qualcuno che monitora le immagini, non so quanto possa servire la challenge. Vedremo col passare del tempo l’evolversi della cosa​“.

Subiamo più gol nella ripresa? “Non credo sia un problema solo nostro ma di tutti: nel secondo tempo le gare si aprono. Nelle ultime cinque gare siamo quelli più pericolosi dopo l’Atalanta, quindi vuol dire che creiamo tanto e che interpretiamo bene la partita​“.

Io in discussione? “Io mi sento sempre in discussione, anche quando vinciamo. Ma questo non deve influire sulla testa di nessuno. Io lavoro sempre al massimo per ottenere risultati, che al momento sono l’unica cosa che ci manca“.

“La carta vincente di domani sarà il cuore! Dovremo fare qualcosa di straordinario e servirà una gara di grande coraggio e cuore. Domani abbiamo davvero una grande opportunità per il valore dell’avversario e per il momento che viviamo. Dobbiamo prendere al volo l’opportunità​“.