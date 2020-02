FOTO – Alvino scatenato: ecco l’hashtag contro l’AIA, #Nicchierizzoliparlate

Carlo Alvino presenta l’hashtag contro Nicchi e Rizzoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La scorsa domenica l’arbitro Giua si è reso protagonista del match degli azzurri contro il Lecce per un clamoroso errore arbitrale che ha destato scandalo in tutto il mondo del calcio.

Il collega Carlo Alvino, tramite il proprio account Twitter ha quindi deciso di lanciare l’hashtag #nicchierizzoliparlate dedicato ai vertici dell’AIA. Questo il tweet:

“Per non dimenticare. Sono passati sei giorni dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio. Parlate vi prego per il bene del calcio!”

FOTO

