SKY – Napoli su Pezzella della Fiorentina, avviati i contatti con l’entourage: disponibilità del calciatore!

Sul proprio portale, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato SKY, scrive un’ultim’ora sulle idee del Napoli per giugno: l’ultimo nome porta in casa Fiorentina. Si legge:

“Si tratta di German Pezzella, centrale classe 1991 della Fiorentina. L’argentino, attuale capitano della squadra di Iachini e in viola dall’estate del 2017, sarebbe un rinforzo di esperienza (per lui 21 presenze in stagione).

Contatti già avviati con l’agente del giocatore, c’è disponibilità. Ora bisognerà trattare con la Fiorentina – con cui ha un contratto fino al 2022 – per trovare l’accordo totale.