Lozano fuori dai radar di Gattuso: a breve Raiola chiederà un incontro al Napoli per deciderne il futuro

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere del Mezzogiorno all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto sul possibile futuro di Hirving Lozano, che con Gattuso non sta trovando spazio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lozano è un idolo in patria, sui canali social del Napoli spopolano i messicano, che non hanno lesinato critiche ad Ancelotti prima ed ora a Gattuso, per lo scarso utilizzo del loro beniamino. Addirittura negli ultimi giorni sta esplodendo l’ hashtag #FueraGattuso, reo di non ‘vedere’ il messicano. L’avventura del Chucky con gli azzurri sembrava essere iniziata al meglio, con la grande prestazione contro la Juventus a Torino. Poi però ha collezionato solo 16 partite, la metà da titolare e soli tre gol. In questo momento Lozano è sparito dai radar di Gattuso, che lo sta utilizzando con il contagocce. Per questo motivo Raiola a breve chiederà un incontro al Napoli. L’agente del messicano vorrà chiarire le intenzioni della società nei confronti del ragazzo. Nel caso in cui il Napoli non avesse intenzione a puntare su Lozano per il futuro, il messicano potrebbe andar via già in estate”.

