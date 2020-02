CM.com – Per Kumbulla è asta tra Napoli e Inter, ma occhio al Chelsea!

Il difensore classe 2000 interessa a Napoli e Inter ma non solo.

Il Napoli continua a rimanere vigile sul mercato in vista della prossima stagione e oggetto del desiderio ormai risaputo del club azzurro è il difensore classe 2000 Marash Kumbulla. Nonostante l’accordo raggiunto con l’Hellas Verona, il club del calciatore, il ragazzo finora ha sempre stentato ad accettare la proposta Napoli, in attesa di conoscere tutte le possibilità. Il noto portale web Calciomercato.com, infatti, conferma che per il centrale albanese è in corso una vera e propria asta tra gli azzurri e l’Inter, ma il calciatore non piace solo alle italiane.

Pare, difatti, che il Chelsea abbia già buttato l’occhio sul difensore e chiesto informazione agli scaligeri. Così tanti interessamenti, probabilmente, porteranno il prezzo inizialmente stabilito dal Verona di 20 milioni di euro ad alzarsi col passare dei giorni. Intanto, il giocatore deve confermarsi per le belle prestazioni nella seconda parte di stagione.