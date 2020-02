Insigne e Koulibaly potrebbero saltare il Cagliari: si punta ad averli al massimo per il Brescia

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha riportato i dubbi sulla presenza di Koulibaly ed Insigne nella sfida tra Cagliari e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly sta meglio, anche Insigne non se la passa troppo male, ma bisognerò avere più informazioni prima di decidere. Insigne si è dovuto arrendere ad un fastidio fisico poco prima della gara contro l’Inter. Il difensore senegalese invece sta rientrando da un infortunio abbastanza lungo e conviene gestirlo al meglio per farlo tornare quanto prima ai suoi livelli. Il turnover è ormai d’obbligo nel calcio del terzo millennio. I due potrebbero riposare in vista del Brescia, che dista solo cinque giorni dalla sfida di Cagliari”.

