Damascelli: “Sarri non ha la pelle per un grande club. Torino è una realtà che non gli appartiene. Poi con quel mozzicone sempre in bocca…”

Damascelli dice la sua su Sarri e su Gattuso

Toni Damascelli, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Di seguito quanto evidenziato:

SARRI ALLA JUVENTUS

“Sarri al Chelsea ha ricevuto lo stesso tipo di critiche, poi si è riscattato alla fine della stagione con la qualificazione in Champions e la vittoria dell’Europa League. Non è un allenatore che ha la pelle per un grande club. A Napoli è stata una sfida continua, a Torino ha trovato difficoltà di capire una realtà che non gli appartiene: è un suo limite”.

DAMASCELLI SU GATTUSO

“Sono troppo amico di Rino fuori dal campo, ma proprio perché siamo amici lo critico spesso. È molto diverso da Sarri perché è ancora ex calciatore e come tale si porta dietro un’esperienza che Sarri non ha. Gattuso non ha mai dimenticato da dove viene, ha accumulato tanta esperienza che lo porta a saper filtrare meglio gli avvenimenti, non come Sarri che si maschera dietro frasi di repertorio covercianesco”.

Il giornalista inoltre ha rilasciato altre parole su Radio Sportiva:

“La Juve non c’è e nemmeno Sarri. Non c’è connessione tra le 2 cose, sembra un’area non protetta e non coperta. Sarri sta attraversando un momento difficile nella sua professione pur allenando un club importante. Non riesce a gestire le difficoltà. La qualità del calcio è totalmente assente. Anche la postura di Sarri, con quella barba e quel mozzicone sempre in bocca, non rientrano nei canoni di un grande club“.

