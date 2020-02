Dall’andata al ritorno con l’Inter si decide la stagione del Napoli, passando per Serie A e Champions League

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, è riportato il mini-ciclo che dovrà affrontare il Napoli tra le due sfide di Coppa Italia contro l’Inter. Sarà in questi ventidue giorni che si deciderà la stagione azzurra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La stagione del Napoli si deciderà nelle prossime tre settimane. Dopo questo periodo di tempo si potrà iniziare a fare un bilancio definitivo sulla stagione azzurra. La stagione, che finora appare disastrosa, potrebbe essere salvata nei prossimi ventidue giorni. Il calendario infatti si infittisce, con la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League che sembrano soffocanti. Inizierà un tour de force da far venire i brividi, ma che potrà salvare quel che resta della stagione del Napoli. Dalla partita d’andata al match di ritorno contro l’Inter passera tutta la stagione azzurra. Nel mezzo ci saranno le sfide di campionato a Cagliari, Brescia e Torino, dove appare necessario un bottino sostanzioso. In più ci sarà l’andata al San Paolo contro il Barcellona, quantomeno per continuare a sognare. Nel caso in cui il campionato non dovesse sorridere al Napoli, la coppa Italia rappresenterebbe un passaporto per l’Europa da non sottovalutare. Nel caso in cui il Napoli dovesse passare il turno, in finale troverebbe una tra Juventus e Milan ad attenderlo. Il Napoli ha la necessità di arrivare al match di ritorno con il Barcellona, con ancora tre fronti aperti. Non si può archiviare una stagione già a marzo, con lo stadio d’animo di chi ha perso ogni speranza ed un disagio collettivo”.

