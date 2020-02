GdS su Gattuso: scelta Maksimovic-Koulibaly ha dato risultati mediocri, imbarazzante la prestazione di altri azzurri

La GdS sulle scelte di Gattuso.

Il Napoli inciampa al San Paolo contro un ottimo Lecce, perdendo per 3-2. Uno dei episodi clou della partita è il rigore solare non fischiato nel corso della ripresa. L’edizione odierna della Gazzetta analizza anche le scelte di Gattuso, condannandone una in particolare.

Napoli sopraffatto dal maggior equilibrio del suo avversario e dalle prestazioni imbarazzanti di alcuni suoi giocatori più rappresentativi. Qualche scelta non si è dimostrata indicata. Ad esempio quella di schierare insieme Maksimovic e Koulibaly, entrambi al rientro dopo settimane di assenza. La loro prestazione si è dimostrata mediocre.

