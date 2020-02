Repubblica – Partita con la Fiorentina spartiacque della stagione del Napoli. Gattuso ha fatto risorgere la squadra

Lo specchietto sulla rinascita azzurra de La Repubblica

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella sua edizione odierna il noto quotidiano La Repubblica, ha fornito uno specchietto riassuntivo della rinascita del Napoli avviata dopo la brutta sconfitta interna con la Fiorentina e culminata con tre vittorie di fila. Questo quanto evidenziato dall’articolo de La Repubblica:

“Il futuro del Napoli è adesso, anche se ovviamente Gattuso e i suoi giocatori non possono concedersi distrazioni e sono concentratissimi sul presente, con l’obiettivo di dare un senso a una stagione che fino alla metà di gennaio sembrava compromessa in maniera quasi irrimediabile. Gli interventi della società sul mercato invernale non sono serviti invece soltanto per anticipare la (inevitabile) rivoluzione di giugno, ma anche per aiutare il nuovo tecnico a scuotere dal loro assurdo torpore gli azzurri. L’arrivo dei rinforzi ha dunque avuto il duplice effetto di gettare le basi per la squadra che verrà e di ridare immediatamente nuovo smalto alla vecchia guardia, che aveva bisogno, a quanto pare, di una spinta per rimettersi in moto. Ringhio è stato bravo a rendersi conto della situazione, inchiodando i giocatori davanti alle loro responsabilità dopo la brutta figura con la Fiorentina. Quella, infatti, è stata la partita spartiacque tra le macerie del passato e le rinnovate ambizioni del futuro“.