Martino: “Mi aspetto Politano titolare contro l’Inter. Gattuso avra pèer la prima volta l’imbarazzo della scelta”.

Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, in diretta sulla radio ufficiale della SSC Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carmine Martino. Il collega ha puntualizzato il desiderio di vedere il neo-acquisto azzurro Matteo Politano dal primo minuto nella sfida contro il Lecce domenica prossima. Queste le parole del giornalista in radio:

“Bisogna pian piano tornare a tener conto che il Napoli sta lottando ancora su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ora che tanti giocatori stanno rientrando dagli infortuni, mister Gattuso si troverà davanti l’imbarazzo di scegliere la formazione titolare per la prima volta. Adesso Gattuso potrà veramente calcolare le partite in base anche alle individualità presenti in rosa: Politano potrebbe anche essere schierato titolare contro l’Inter, in modo tale da poter attaccare col veleno la sua ex squadra“.

