Maggio parla del rapporto con Napoli

L’ex esterno del Napoli, Christian Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento Italian Sports Awards a cui era presente.

Spero di tornare al San Paolo

“Napoli è nel cuore, credo sia difficile se non impossibile dimenticare dieci anni lì. Spero di salire in Serie A con il Benevento per poter ritornare al San Paolo“.

