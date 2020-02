Sampdoria-Napoli, il probabile undici azzurro: Demme non al meglio e Fabian fuori, centrocampo quasi obbligato. Torna Maksimovic

La probabile formazione del Napoli che affronterà la Sampdoria nella 22esima giornata di Serie A

Oggi, in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli, mister Gennaro Gattuso ha fornito molte indicazioni sul possibile undici titolare del Napoli di domani sera. Qualche guaio a centrocampo: Demme non è al meglio della forma fisica e ha raggiunto i compagni a Genova solo in un secondo momento, mentre Fabian Ruiz è rimasto a Napoli causa febbre. Nel frattempo, l’allenatore ha segnalato con le convocazioni al match i recuperi di Koulibaly e Mertens ma soprattutto di Maksimovic, a detta sua al 100% della condizione.

Ecco perché riteniamo probabile che, domani sera, il difensore serbo possa tornare titolare dal primo minuto al fianco di Manolas. Maksimovic potrebbe, dunque, prendere il posto di Hysaj, lasciando Di Lorenzo libero di tornare largo a destra dopo aver giocato centrale negli ultimi match. Allo stesso tempo, viste l’assenza di Fabian Ruiz e l’attuale condizione fisica di Demme, probabile impiego dal 1′ per Lobotka (come mediano centrale stavolta) insieme ad Allan che ha recuperato. In porta potrebbe tornare titolare Ospina al posto di Meret, confermati i 3 attaccanti delle ultime uscite (il neo-acquisto Politano potrebbe avere chance di entrare nella ripresa della gara). Di seguito, la probabile formazione del Napoli contro la Samp secondo la redazione di SpazioNapoli:

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

