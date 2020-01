Parma, assurdo Gervinho! D’Aversa: “Non lo vedo da tre giorni, credo sia stato venduto”

Gervinho scompare, da tre giorni non si presenta al campo d’allenamento: lo conferma l’allenatore

Che corressero voci di mercato sulla cessione dell’esterno Gervinho in questa sessione di mercato è assodato, ma ciò che è successo ha dell’incredibile. Il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, ha confessato, in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Cagliari, l’assurda indiscrezione: Gervinho non si fa vivo al campo d’allenamento da tre giorni.

In conferenza, infatti, D’Aversa risponde con queste parole alle domande dei colleghi sull’attaccante ivoriano, che a breve raggiungerà l’Al-Sadd di Xavi in Qatar:

“Non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa possibilità, credo sia stato venduto. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione“.

Va detto che, ormai il Parma si è assicurato ormai il sostituto dell’ivoriano, ovvero Gianluca Caprari della Sampdoria, ma va detto che Gervinho avrebbe potuto salutare i tifosi crociati in ben altro modo.