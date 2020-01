Tuttosport – L’Inter fa tremare il Napoli: se Sanchez torna allo United, assalto a Dries Mertens

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’asse Inter-Napoli è destinato a tornare caldo. Le due società erano già in contatto per un possibile approdo di Llorente in maglia nerazzurra. Il Napoli ha però fatto sapere ai nerazzurri che il bomber spagnolo verrà ceduto solo in caso di arrivo di un altro attaccante. Ieri però come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le parole dell’allenatore del Manchester United. Solskjaer ha fatto sapere che a giugno Alexis Sanchez tornerà alla corte dei Red Devils. L’Inter in queste ultime ore sta guardando nuovamente in casa Napoli per Dries Mertens, nome già caldo nel recente passato. Il belga è ancora in scadenza, anche se il Napoli sta cercando di rinnovargli il contratto. Mertens sarebbe perfetto per l’Inter, perchè è in grado di svolgere egregiamente sia il ruolo di prima che di seconda punta. L’intesa con Lukaku sarebbe semplice da trovare, essendo i due compagni in nazionale. Il belga sarebbe anche un paracadute nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona. L’Inter avrebbe modo di comprare un attaccante con i soldi della cessione, ma avere già in rosa Mertens consentirebbe una ricerca con maggiore tranquillità. Se invece Lautaro dovesse restare, Suning metterebbe tre attaccanti di primissimo livello a disposizione di Antonio Conte.

