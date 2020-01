La trattativa Llorente-Inter salta definitivamente: fiducia ad Esposito

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Sembrerebbe essere saltata la trattativa che avrebbe portato Fernando Llorente a vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero scelto un sostituto già presente in rosa. Il ruolo di quarto attaccante (dopo Lukaku, Lautaro e Sanchez) sarà ricoperto da Sebastiano Esposito. Il baby bomber di Castellammare di Stabia ha ben figurato nelle occasioni in cui si è messo in mostra. La scelta di Ausilio e Zhang è stata quella di non tarpargli ulteriormente le ali, relegandolo al ruolo di panchina fisso. Esposito avrà qualche occasione, presumibilmente in Europa League, per mostrarsi al pubblico di San Siro. Si è arenata definitivamente quindi la trattativa per Llorente, che in ogni caso sarebbe partito solo con l’arrivo di un sostituto. L’alternativa all’attaccante del Napoli era Olivier Giroud, ma il suo profilo è ancora più ingombrante, in quanto non vorrebbe fare la riserva pura.

