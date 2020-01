Contro la Sampdoria tornerà Ospina a difendere la porta del Napoli, ha vinto il dualismo con Meret

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Contro la Juventus in porta Rino Gattuso aveva schierato Alex Meret. Ma la scelta era stata dettata dal fatto che Ospina non fosse al meglio fisicamente. Per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, contro la Sampdoria tornerà il portiere colombiano a difendere la porta azzurra.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’allenatore azzurro ha elogiato la prova di Meret nella partita contro la Juventus, con l’unica leggera sbavatura del gol di Ronaldo. L’abilità con i piedi di Ospina è una caratteristica che piace molto a Gattuso, poiché consente un diverso tipo di impostazione dal basso. Contro i blucerchiati il Napoli dovrà mantenere le redini del gioco, attraverso un lungo possesso palla. La velocità di pensiero e la bravura con i piedi del colombiano potrebbero essere molto utili. Per questo motivo, se non dovessero esserci sorprese, Ospina tornerà titolare contro la Sampdoria. Nella scelta del portiere influirà molto la condizione fisica del portiere colombiano, che scenderà in campo se offrirà le giuste garanzie”.

