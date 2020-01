Il Napoli vuole Petagna a gennaio, la SPAL vuole tenerlo fino a giugno: sarà determinante la volontà del calciatore

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli si sta muovendo su più fronti per esaudire al meglio tutte le richieste di Gattuso entro la fine del mercato. Di seguito uno stralcio evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Da qualche giorno a questa parte è in marcatura stretta dei dirigenti della SPAL per l’acquisto di Andrea Petagna. L’attaccante piace molto al mister azzurro che lo vorrebbe volentieri già da subito. Il presidente De Laurentiis ha voluto parlare di persona con il suo collega Mattioli per cercare di convincerlo a cedergli Petagna già adesso. L’offerta complessiva del Napoli è di 17 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale di 22 milioni di euro. Il club di Ferrara però vorrebbe tenere Petagna fino a giugno, perchè convinto che in caso di altri gol il suo valore potrebbe crescere ulteriormente. L’attaccante ha già l’accordo con il Napoli per tutti gli aspetti del contratto, diritti di immagine compresi. La volontà del calciatore di venire subito a Napoli potrebbe essere decisiva per l’esito della trattativa”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI