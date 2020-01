ULTIM’ORA SKY – Il Chelsea piomba su Mertens: prova ad acquistarlo subito dal Napoli!

Mercato Napoli, il Chelsea prova ad acquistare subito Mertens

MERCATO NAPOLI MERTENS CHELSEA – Una vera e propria bomba potrebbe esplodere nelle prossime ore in casa Napoli: Dries Mertens potrebbe lasciare, sin da subito, la squadra partenopea.

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che riferisce di un tentativo da parte del Chelsea per acquistare già in questa sessione di calciomercato l’attaccante belga. Ricordiamo che Mertens ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e il Napoli potrebbe perderlo a parametro zero.

