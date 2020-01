Napoli scatenato sul mercato: Giuntoli al lavoro con il Verona per chiudere anche Kumbulla e Amrabat

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Napoli in trance agonistica da calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis e Giuntoli non avrebbero alcuna intenzione di fermarsi. Dopo l’ufficialità di Politano e la chiusura sostanziale per Rodriguez, il Napoli sta continuando a lavorare per il mercato in entrata. Non solo Petagna, il direttore sportivo sta trattando con il Verona per un doppio colpo, dopo l’arrivo di Rrahmani:

“I ‘servizi segreti’ del Napoli avevano attenzionato Rrahmani, Kumbulla e Amrabat già lo scorso autunno, con l’obiettivo di tenerli di vista. Amir Rrahmani ha già detto sì alla causa azzurra, preferendo il Napoli all’Atalanta. Poi si sono strutturate due trattative più complesse per il possibile arrivo di Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat. Per il difensore albanese, che ancora deve compiere vent’anni, è arrivata anche la benedizione di Edy Reja. Il Napoli per Kumbulla ha offerto 21 milioni di euro più 5 di bonus, oltre ad un ingaggio da poco più di un milione di euro. Per quanto riguarda invece Sofyan Amrabat, l’offerta del Napoli si attesta intorno ai 18 milioni di euro più 2,5 di bonus ed un ingaggio offerto al calciatore di 3,5 milioni all’anno, per battere la concorrenza di Fiorentina ed Inter“.

