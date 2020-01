Ghoulam è diventato un caso: potrebbe restare, ma finirà fuori dalle liste. Non è da escludere la via legale!

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan certifica il fatto che il Napoli non punterà più su Faouzi Ghoulam. Il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato un articolo all’interno dell’edizione odierna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ghoulam rischia l’esclusione dalla lista Champions e non solo. Il terzino algerino rischia infatti anche l’esclusione dalla lista dei 25 per la Serie A. Il Napoli dovrà inserire all’interno della lista il nuovo arrivo Rodriguez e a fargli posto dovrebbe essere proprio Ghoulam. Il terzino ex Saint-Etienne però potrebbe rimanere in rosa fino a fine stagione, anche se dovesse essere escluso dalle liste. Mancano infatti offerte congrue alle richieste del Napoli. Non è da scartare l’ipotesi che l’entourage dell’algerino vada per vie legali nei confronti del Napoli“.

