Di Marzio: “Kumbulla ha rimandato la decisione a fine stagione, vuole scegliere con serenità”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Marash Kumbulla vorrebbe prendersi del tempo per decidere il suo futuro.

Il calciatore albanese del Verona vorrebbe decidere dove andare quando sarà finita la stagione. Per questo motivo, nonostante l’accordo tra le società sia già stato trovato, si dovrà attendere per la chiusura dell’affare. Kumbulla, difensore di neanche vent’anni che sta stupendo in Serie A, è corteggiato anche dall’Inter. I nerazzurri restano vigili sul centrale scaligero, pronti ad inserirsi nella trattativa. Manca però l’accordo tra Inter e Verona, cosa che invece il Napoli può già vantare.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI