Trevisani: “Demme era quello che ci voleva! Gattuso? Sta facendo un lavoro fantastico”

Trevisani ha parlato su Kiss Kiss Napoli della stagione del Napoli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Riccardo Trevisani, collega di SkySport, ha parlato in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del Napoli e del lavoro svolto da Gattuso finora:

“Demme è un calciatore che serviva tanto, il Napoli ha sempre avuto giocatori forti negli ultimi anni ma Demme è quello che mancava in questo momento. Oggi la scelta di puntare su calciatori forti anche fisicamente ha un senso, sono tutti affari che serviranno a far tornare il Napoli vivo. Già con la Lazio il Napoli stava dimostrando di esserci in campo, a differenza di altre partite. Il lavoro di Gattuso è stato ottimo, lo si vede dal cambiamento di Lorenzo Insigne, quando brilla lui lo fa tutto il Napoli. Quello che aspetto di vedere è il Napoli con Koulibaly in campo”.