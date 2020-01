Serie A, contro la Juve torna il grande tifo: San Paolo terzo stadio per presenze nel weekend

Il Napoli è tra le prime tre squadre di Serie A con un numero elevato di spettatori allo stadio

La presenza di spettatori è in crescita negli stadi di Serie A TIM 2019/2020. Per la seconda volta in stagione è stata superata con circa trentamila presenze di media a partita, soglia oltrepassata solo 4 volte negli ultimi dieci anni.

In cima alla classifica c’è Inter – Cagliari con 70.465 presenti a San Siro al secondo posto c’è Roma – Lazio con 59.902 presenti e al terzo Napoli – Juventus con 39.111. La media gara della stagione attuale è salita a 27.086 spettatori.

Si registra un incremento del 9% rispetto alla Serie A TIM 2018/2019, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.839.

