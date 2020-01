Fassone: “Rodriguez ottimo acquisto. Gattuso aveva solo bisogno di tempo, sta sistemando sempre di più la squadra”

Fassone ha parlato dell’avventura di Gattuso al Napoli

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Marco Fassone, ex direttore di Napoli e Milan. Il dirigente ha detto la sua su Gennaro Gattuso, attuale allenatore degli azzurri e suo ex tecnico in rossonero e anche della gara fatta dai partenopei contro la Juventus, domenica scorsa.



Inoltre ha detto la sua anche sulla probabile cessione della società campana se dovesse arrivare un’offerta importante.



Ecco le sue parole:



“Gattuso nel giro di 5-6 partite, anche a Milano, riuscì a fare la quadra e fece un girone di ritorno ottimo. A Napoli sta facendo la stessa cosa, ha avuto bisogno di alcune settimane per passare ai ragazzi la sua grinta e quindi affrontare un girone di ritorno migliore.



Credo che un po’ tutti domenica sera abbiamo visto una partita brutta. Complicata da vedere per chi non era tifoso, molto complessa. Ho visto che Rino ha dato grandissima importanza alla fase difensiva, ha lasciato pochissimi spazi alla Juventus. Ha iniziato a sistemare per settori la squadra. Ho visto un applicazione dei giocatori micidiali. Ho visto una gara pulita, senza sbavature, c’era voglia di fare una partita senza errori e senza sbavature, premiata dal risultato.



Ricardo Rodriguez? Il Napoli su quella fascia ha patito l’assenza di Ghoulam. È un giocatore splendido, ancora nel clou dell’età. Gattuso lo conosce bene. È un giocatore molto affidabile. Nella fase difensiva non sbaglia mai. Un giocatore non bello da vedere, ma che Rino ha sempre usato anche per novanta minuti. Darebbe un buon contributo.



Se un giorno De Laurentiis volesse cedere il Napoli? Credo che il presidente non abbia mai valutato la cessione del club. Il presidente guarderebbe un’offerta da uomo d’affare se qualcuno la facesse, ma finora non ha mai avuto il pensiero. La società è cresciuta negli anni e il Napoli ha un valore e dopo il 2024, con la riforma di chi partecipa alla Champions League, il valore aumenterà se il club farà parte di quelle squadre.



Chi vince lo scudetto? Alla fine la Juventus ha una rosa più ampia rispetto agli altri e ha questa capacità di portare a casa i risultati anche quando non gioca bene, quindi penso che vincerà lei. Dalla poltrona, vedendo Inter, Lazio e Atalanta così, è un campionato attraente e spero che sia così fino alla fine.



Contatti con De Laurentiis? Con il presidente è rimasto un rapporto ottimo, di cortesia da parte di entrambi. Non ci siamo sentiti molto ultimamente, ma il rapporto è buono. Ho fatto due anni a Napoli importanti, dove il Napoli giocava bene, vinse la coppa Italia e uscimmo agli ottavi di Champions League.



Rapporti con la Cina? A Napoli non ho sviluppato questo rapporto. Non sono riuscito a fare granché nella parte extra calcistica ed è un mio rammarico”.



