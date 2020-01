Juventus, tegola Alex Sandro contro il Parma: a rischio il match contro il Napoli

KO per Alex Sandro nella sfida contro il Parma di questa sera: in dubbio per il match contro il Napoli di domenica prossima

Tegola non da poco per Maurizio Sarri e per la Juventus: l’esperto terzino sinistro brasiliano Alex Sandro, intorno al ventesimo minuto della sfida di campionato contro il Parma, si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Secondo quanto riferito durante il match da Sky Sport l’esterno ha preso una botta al costato: nelle prossime ore verranno svolti i dovuti accertamenti, ma nel frattempo rimane in dubbio la sua presenza allo Stadio San Paolo domenica prossima, 26 gennaio, per il match in casa del Napoli.

