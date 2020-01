GdS – Caso Amrabat, Giuntoli non molla la presa: il giocatore pensa alla Fiorentina, operazione in stand-by

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sembrava un’operazione quasi conclusa ed invece sta lasciando il Napoli in sospeso: la questione di Sofyan Amrabat è diventata l’intrigo della sessione di mercato invernale.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina sarebbe pronta a soddisfare la richiesta del giocatore che è diversa da quella proposta dal Napoli. Da Firenze è arrivata l’offerta che l’entourage di Amrabat sta prendendo in considerazione, ovvero, un contratto quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione con una clausola bassa. Il Napoli, invece, gli sottopone un accordo di cinque anni con lo stesso stipendio ma con una clausola più alta, di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Ed è su quest’aspetto che il centrocampista marocchino non è d’accordo. La questione è in stand-by: Giuntoli non molla la presa.