Tuttosport – De Laurentiis ha puntato Giroud per sostituire Llorente, ma il francese si è promesso all’Inter

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Olivier Giroud. Il bomber francese è in uscita dal Chelsea e sembrerebbe essersi promesso all’Inter. Il quotidiano però riporta che De Laurentiis si è inserito all’interno della trattativa per l’attaccante, con l’idea di cedere Llorente in prestito. L’Inter resta in ogni caso in vantaggio sul bomber francese, che potrebbe arrivare non appena sarà ufficiale la cessione di Politano.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI