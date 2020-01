Pedullà: “Ghoulam potrebbe rimanere, il Napoli non vuole regalarlo. Gaetano verso la Cremonese”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato della situazione del mercato del Napoli sul proprio sito ufficiale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ghoulam ha delle timide richieste di mercato, non è detto che la situazione si sblocca prima di fine mese. Il Napoli non ha intenzione di regalarlo e le offerte di prestito pervenute fino a questo momento non convincono. Se Ghoulam dovesse rimanere, gli azzurri non prenderebbero nessuno come terzino sinistro. La pista più viva in quel senso è quella di Koutris, che è in scadenza nel 2021 e quindi potrebbe arrivare anche in un altro momento. Gaetano vorrebbe restare in Serie A, ma il Verona ha preso Borini e quindi la soluzione più semplice è la Serie B. In questo senso la Cremonese sta muovendo passi decisivi nelle ultime ore“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI