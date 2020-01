CorSport – Richieste per Younes, ma Giuntoli vuole cederlo solo in prestito. Il Tottenham rivuole Llorente

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il direttore sportivo Giuntoli, dopo aver chiuso i primi colpi in entrata, si sta concentrando anche sulle uscite. In particolare secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i nomi più caldi in uscita sono quelli di Amin Younes e Fernando Llorente.

Younes ha molte richieste, hanno richiesto informazioni Genoa e Torino in Serie A, oltre al Werder Brema in Bundesliga. Il ds Giuntoli ha già fatto sapere che la cessione avverrà solo in prestito. Per quanto riguarda Llorente invece, lo spagnolo è cercato dal Tottenham. I londinesi dopo averlo lasciato in scadenza al termine della scorsa stagione, vorrebbero riprenderlo.

