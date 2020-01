Lazio-Napoli, lite tra Inzaghi e Berisha: il motivo

Lite Simone Inzaghi-Berisha

Una gara incredibile quella tra Lazio e Napoli. All’81’ minuto Simone Inzaghi ha deciso di far entrare Valon Berisha al posto di Lucas Leiva ma il calciatore nativo del Kosovo non era pronto per entrare al momento della sostituzione. Il motivo? Il centrocampista non aveva ancora messo la maglietta da gioco e l’allenatore della Lazio è andato su tutte le furie. Complice, ovviamente, la grande partita disputata dai padroni di casa e dal Napoli. Nel momento migliore degli ospiti, poi, la sostituzione rapida avrebbe dovuto spegnere un po’ l’inerzia partenopea. Per questo motivo Inzaghi si è arrabbiato molto con Valon Berisha.