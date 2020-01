Pedullà: “Il mercato del Napoli non finirà qui, possono accadere sorprese”

Alfredo Pedullà ne è convinto: il mercato di gennaio del Napoli non si fermerà agli acquisti di Lobotka e Demme

Come di consueto in onda sull’emittente televisiva Sportitalia oggi ha preso la parola il giornalista e noto esperto di mercato Alfredo Pedullà. In trasmissione, il collega ha dedicato una parte del suo spazio al calciomercato invernale del Napoli, spazio di cui riportiamo queste parole:

“Il Napoli era in vantaggio Lobotka, poi ha chiuso prima per Demme. Questi due acquisti confermano che il Napoli, per necessità, ha dovuto cambiare la propria strategia di mercato: di solito gennaio era un mese di investimenti, ora gli azzurri hanno dovuto puntare dei giocatori adatti a tornare alle proprie origini. Inoltre, hanno preso Rrahmani per l’estate. Ma sono convinto che il mercato del Napoli non finirà qui: si cerca un terzino – piace Koutris – e, in attesa dei rinnovi, vediamo se andrà via un attaccante. Possono succedere cose a sorpresa. In uscita Tonelli, che piace alla Spal, Luperto non si muove“.

