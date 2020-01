Lazio-Napoli, biglietti in vendita da domani. Ecco info e prezzi per il settore ospiti

UFFICIALIZZATA LA DATA PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL MATCH LAZIO-NAPOLI

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A comunicare la data di vendita di biglietti per il match Lazio – Napoli, che si terrà sabato 11 gennaio alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico, è stato il sito ufficiale S.S. Lazio. Sarà possibile acquistare i tagliandi da domani 3 gennaio dalle ore 12:00.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO CHE, IL TITOLO D’INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI LAZIO – NAPOLI

– I punti vendita Lazio Style 1900

– Le rivendite Listicket-Ticketone (Ricevitorie- Punti con visione dei posti – con nuovo formato A4)

– Il call center al numero a pagamento 892.101

– Il sito internet SPORT.TICKETONE.IT per l’acquisto HOME TICKETING per cui è necessario disporre di una stampante laser e, la modalità PASSBOOK – PASSWALLET (lettura al tornello da smartphone).

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

VENDITA SETTORE OSPITI

VENDITA PER I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE OSPITI E SOLO SE IN POSSESSO DELLA TESSERA DEL TIFOSO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI;

SENZA ALCUN OBBLIGO DI TESSERA DEL TIFOSO PER I RESIDENTI NEL RESTO D’ITALIA.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il SETTORE OSPITI, fino alle ore 19:00 di venerdì 10 gennaio, presso:

– le ricevitorie nazionali della Listicket-gruppo Ticketone

– on line (solo con Tessera del Tifoso della S.S. Calcio Napoli)

PREZZO BIGLIETTI PER SETTORE OSPITI

Settore ospiti – distinti sud ovest:

intero 30€

ridotto under 16 *

invalidi civili 100% **

(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 1/1/2003.

(**) I tagliandi ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI