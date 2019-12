Torreira è il primo obiettivo del Napoli, Il Mattino: le cinque alternative, si pensa all’investimento Tonali

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Mattino fa il punto su Torreira, obiettivo del Napoli, e ipotizza cinque alternative nel caso l’operazione non dovesse andare a buon fine.

Tra le alternative ci sarebbe Paredes del Psg. Xhaha, nazionale svizzero in forza all’Arsenal è un’altra idea ma piace a tanti club tra cui anche il Milan. Pulgar della Fiorentina e Lobotka del Celta Vigo, che il Napoli segue da tempo. Infine, Tonali del Brescia, operazione impossibile per gennaio ma ipotizzabile per giugno.

