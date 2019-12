Sky, Modugno: “Torreira ai primissimi posti, ma non è per nulla facile. Benestare di Gattuso per Llorente-Politano, vuole un altro tipo di centravanti”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato azzurro:

Nella lista del Napoli è ai primissimi posti Torreira, gioca in Premier, nell’Arsenal, titolare e con il cambio di allenatore diventa un calciatore su cui Arteta vuole puntare. Il profilo è quello giusto, di quelli che vuole Gattuso. Sarebbe un bel colpo, ma non è per nulla facile. Penso ci siano anche altri identikit, tipo Lobotka.

L’importante è accontentare Gattuso quanto prima, il Napoli fa fatica ad elaborare il 4-3-3 di Gattuso. Politano-Llorente? C’è una base di lavoro, c’è il benestare di entrambi gli allenatori. È un’idea e ci è stato un approccio, Gattuso non vuole quel tipo di centravanti come Llorente. Ne hanno già parlato.