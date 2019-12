Callejon in vacanza con la famiglia: avete visto dove passeranno il Natale?

Notizie Napoli, Callejon e la famiglia passano il Natale alle Maldive

Giornate di vacanze per il calciatori del Napoli, che riprenderanno gli allenamenti negli ultimi giorni di dicembre. In molti ne hanno così approfittato per godersi il periodo natalizio in totale relax.

Qualcuno ha scelto di viaggiare, così come José Callejon e la sua famiglia. L’attaccante spagnolo, la moglie Marta e le loro figlie trascorreranno il Natale alle Maldive. A confermarlo solo alcune foto pubblicate su Instagram dalla moglie del calciatore azzurro.

ECCO LA FOTO:

