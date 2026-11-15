Lele Adani ha parlato di Kevin De Bruyne durante la partita Belgio-Italia, elogiando la qualità della vita partenopea dato che in questi giorni si è parlato molto delle parole rilasciate dalla moglie qualche tempo fa.

La vita a Napoli è onorata, se uno vuole vivere come si deve va a Napoli e si diverte e può anche fare calcio in un certo modo.