Lele Adani ha parlato di Kevin De Bruyne durante la partita Belgio-Italia, elogiando la qualità della vita partenopea dato che in questi giorni si è parlato molto delle parole rilasciate dalla moglie qualche tempo fa.
La vita a Napoli è onorata, se uno vuole vivere come si deve va a Napoli e si diverte e può anche fare calcio in un certo modo.
Adani ha poi sottolineato come il contesto tattico del Belgio stia esaltando le qualità di De Bruyne in questa fase. Parole che sembrano un messaggio ad Allegri.
Qui lo vedi diverso, si diverte, il calcio del Belgio esalta De Bruyne quindi poi le prestazioni e i gol vengono fuori.