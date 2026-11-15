Un problema simile si è ripresentato anche a Istanbul, altra città in cui Mertens ha giocato e dove la coppia non è riuscita a condurre una vita normale.

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha spiegato perché la coppia ha rinunciato all’idea di stabilirsi a Napoli dopo il ritiro del calciatore belga. L’intenzione iniziale era di tornare nella città partenopea a fine carriera, ma la notorietà di Mertens ha reso quella prospettiva impraticabile.

L’idea iniziale era di tornare a vivere a Napoli dopo la fine della carriera di Dries, ma lì è troppo famoso, e la sua presenza invade la nostra vita quotidiana.

Kerkhofs ha dichiarato di considerare l’Italia il paese più bello del mondo, ma ha sottolineato che un problema analogo si è presentato anche in Turchia: anche a Istanbul, dove Mertens ha giocato, la coppia ha trovato impossibile condurre una vita normale a causa della popolarità del marito.