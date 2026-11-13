Calciomercato del Napoli: Notizie e AggiornamentiFrancesco Fildi

De Bruyne-PSV, svelata la volontà del Napoli: le ultime

Secondo il Corriere dello Sport, il club partenopeo non intende privarsi del belga, anche se il peso dello stipendio potrebbe rientrare nelle riflessioni interne.

Kevin De Bruyne con la maglia del Belgio, al centro delle voci di mercato legate al PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven avrebbe messo nel mirino Kevin De Bruyne, e le voci di un possibile assalto al centrocampista belga continuano a circolare con insistenza. Interpellato sull’argomento dopo la partita tra Turchia e Belgio, De Bruyne avrebbe glissato senza sbilanciarsi, senza però chiudere del tutto alla possibilità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non considererebbe il giocatore cedibile. Il quotidiano precisa tuttavia che il peso del suo ingaggio entrerebbe comunque nelle valutazioni del club: «Non è considerato cedibile, anche se il suo ingaggio pesa e nell’incastro di valutazioni l’argomento ‘stipendi’ verrà considerato».

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