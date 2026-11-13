De Bruyne-PSV, svelata la volontà del Napoli: le ultime

Il PSV Eindhoven avrebbe messo nel mirino Kevin De Bruyne, e le voci di un possibile assalto al centrocampista belga continuano a circolare con insistenza. Interpellato sull’argomento dopo la partita tra Turchia e Belgio, De Bruyne avrebbe glissato senza sbilanciarsi, senza però chiudere del tutto alla possibilità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non considererebbe il giocatore cedibile. Il quotidiano precisa tuttavia che il peso del suo ingaggio entrerebbe comunque nelle valutazioni del club: «Non è considerato cedibile, anche se il suo ingaggio pesa e nell’incastro di valutazioni l’argomento ‘stipendi’ verrà considerato».