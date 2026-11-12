Calciomercato del Napoli: Notizie e AggiornamentiFrancesco Fildi

“Stravede per Lang”: idea a sorpresa dalla Serie A

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa potrebbe farsi avanti per Noa Lang a gennaio, con un'ipotesi di prestito e partecipazione all'ingaggio.

Noa Lang con la maglia del Napoli, possibile obiettivo del Genoa nel mercato di gennaio

Le voci su Noa Lang non si fermano. Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’esterno olandese al Napoli potrebbe essere messo in discussione già a gennaio, qualora arrivasse un’offerta concreta.

Il Genoa sarebbe tra i club interessati. I rossoblu potrebbero farsi avanti nell’ipotesi in cui il Napoli aprisse a una soluzione in prestito, con una partecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del club ligure.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano:

“Lang-Napoli, storia di un amore mai sbocciato. E, paradossalmente, finito dopo la partita migliore della stagione dell’olandese. Le curve non hanno perdonato quel dito portato all’orecchio, molto provocatorio. E alla fine del match con la Lazio lo hanno invitato ad andare via. Carattere difficile quello di Lang, che è stato in uscita per tutta l’estate, ma non ha ricevuto l’offerta giusta. Il Galatasaray lo rivorrebbe e in Italia può essere un’occasione anche per le piccole in cerca di talento: il Genoa, ad esempio, sogna il colpo. Magari in prestito, magari con una partecipazione sull’ingaggio. Di sicuro, De Rossi stravede per lui e non è l’unico in A. Al Napoli non può restare, serve una via d’uscita. Il talento non si discute: nell’ambiente giusta, fa la differenza”.

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