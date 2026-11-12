Le voci su Noa Lang non si fermano. Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’esterno olandese al Napoli potrebbe essere messo in discussione già a gennaio, qualora arrivasse un’offerta concreta.

Il Genoa sarebbe tra i club interessati. I rossoblu potrebbero farsi avanti nell’ipotesi in cui il Napoli aprisse a una soluzione in prestito, con una partecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del club ligure.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano:

“Lang-Napoli, storia di un amore mai sbocciato. E, paradossalmente, finito dopo la partita migliore della stagione dell’olandese. Le curve non hanno perdonato quel dito portato all’orecchio, molto provocatorio. E alla fine del match con la Lazio lo hanno invitato ad andare via. Carattere difficile quello di Lang, che è stato in uscita per tutta l’estate, ma non ha ricevuto l’offerta giusta. Il Galatasaray lo rivorrebbe e in Italia può essere un’occasione anche per le piccole in cerca di talento: il Genoa, ad esempio, sogna il colpo. Magari in prestito, magari con una partecipazione sull’ingaggio. Di sicuro, De Rossi stravede per lui e non è l’unico in A. Al Napoli non può restare, serve una via d’uscita. Il talento non si discute: nell’ambiente giusta, fa la differenza”.