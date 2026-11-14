Francisco Baridó è un centrocampista argentino del settore giovanile del Napoli. Il nome completo è Francisco Martín Baridó, è nato ad Adrogué, in provincia di Buenos Aires, ed è arrivato a Napoli il 1 settembre 2025 dalla Juventus. Gioca da trequartista di piede sinistro ed è alto 1,75 m. Non fa parte stabilmente della prima squadra: gioca con la Primavera, ma Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi lo hanno convocato più volte con i grandi. Non ha ancora esordito nelle partite ufficiali della prima squadra.

Chi è Francisco Baridó

È nato ad Adrogué, in provincia di Buenos Aires. Per parte di madre ha origini croate. È un trequartista mancino, e in Argentina è stato paragonato a Paulo Dybala, soprattutto per il piede sinistro.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato a giocare a calcio a cinque nel Cultural Mármol, nel 2012-13, e dal 2014 al 2024 è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Con l’Argentina Under 15 ha giocato 13 partite e ha segnato un gol, tra il 2023 e il 2024. Nel gennaio 2024 è passato alla Juventus, dove ha firmato un contratto fino al 2026 dopo che i genitori hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Alla Juventus ha giocato nelle squadre giovanili e non ha mai giocato in prima squadra né nella Next Gen.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 1 settembre 2025, a titolo definitivo, e lo ha inserito nel settore giovanile. Secondo la stampa, l’operazione è costata tra i 700 e gli 800 mila euro e Baridó ha firmato un contratto triennale. Sono cifre riportate dai giornali, il club non le ha comunicate. Nel settembre 2025 è stato aggregato alla prima squadra durante la sosta per le Nazionali, quando molti giocatori erano via. Per le altre operazioni di mercato del club c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Le caratteristiche

Baridó è un trequartista che gioca con il piede sinistro e viene dalla scuola del Boca Juniors. È alto 1,75 m. Nelle partite del campionato Under 18 ha dimostrato di saper creare gioco: il 28 marzo 2026, nel 2-0 alla Fiorentina, ha servito il passaggio per il gol di Milton Pereyra, un altro argentino arrivato al Napoli la stessa stagione. Con la Primavera ha avuto meno spazio: nel 2025-26 ha giocato 21 partite di Primavera 1 e non ha segnato.

Le statistiche, stagione per stagione

Presenze, gol e assist da Transfermarkt: le righe dei campionati giovanili sono separate da quelle della prima squadra, dove Baridó non ha ancora giocato. Non sono incluse la Youth League (4 partite nel 2025-26) e la Coppa Primavera. La riga della stagione in corso e il totale con la prima squadra si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2023-24 Juventus Under 17 Under 17 1 0 0 2024-25 Juventus Under 17 Under 17 13 7 8 2025-26 Napoli Under 18 Under 18 9 3 3 2025-26 Napoli Primavera Primavera 1 21 0 1 2025-26 Napoli prima squadra Serie A 0 0 0 2026-27 (in corso) Napoli prima squadra Serie A 0 0 0 Totale prima squadra Serie A 0 0 0

Gli ultimi due anni

Il 18 dicembre 2025 Baridó è stato convocato dalla prima squadra per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, vinta 2-0 dal Napoli, ed è rimasto in panchina. Il 22 dicembre è stato convocato anche per la finale con il Bologna, vinta 2-0 dal Napoli a Riad, ma non è sceso in campo.

Nel 2026-27 la Primavera del Napoli gioca in Primavera 2, dopo la retrocessione di maggio 2026. Baridó è stato presente ai ritiri estivi con la squadra di Allegri. Il 1 novembre 2026 Allegri lo ha portato a Torino per Juventus-Napoli, persa 2-0 dal Napoli, insieme a Milton Pereyra, David Spinelli, Claudio Lieto, Andrea Chiummariello e Mykyta Melnyk. Non è entrato in campo.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa della prima squadra è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27. Per ora Baridó resta un ragazzo della Primavera che si allena con i grandi quando serve.

Baridó con l’Argentina

Con l’Argentina Under 15 ha giocato 13 partite e ha segnato un gol. Con l’Under 17 ha giocato quattro partite nel 2025, compreso il Campionato sudamericano Under 17 di quell’anno, senza segnare.

Domande frequenti

Chi è Francisco Baridó?

È un trequartista argentino mancino che gioca nel settore giovanile del Napoli.

Quando è arrivato Baridó al Napoli?

Il 1 settembre 2025, dalla Juventus, a titolo definitivo.

Ha giocato in prima squadra?

No. È stato convocato da Conte e da Allegri, in Supercoppa a dicembre 2025 e a Torino il 1 novembre 2026, ma non ha ancora esordito nelle partite ufficiali.