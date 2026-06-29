Manna svela tutto! Dalla data di Allegri a Gila, Khalaifi, Lukaku e Rabiot

Giovanni Manna ha tracciato una linea netta sul futuro del Napoli: Allegri firmerà entro il primo luglio e il mercato rimane congelato fino alle prime partenze. Il direttore sportivo ha svelato tutti i dettagli e i retroscena dei rumors di mercato accostati a agli azzurri.

Allegri al Napoli: la risposta sulle tempistiche

Manna ha così dichiarato su Allegri:

“Allegri è ancora sotto contratto con il Milan. Siamo tranquilli, siamo sereni e, comunque, il primo luglio parte la nuova stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo allenatore. È un ciclo finito, quello tecnico, non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Quindi andiamo avanti tranquilli, sereni, programmiamo.”

La serenità del dirigente riflette una scelta già compiuta, con i tempi definiti e il progetto avviato indipendentemente dai ritardi burocratici altrui.

La gestione della transizione è strategica. Manna ha spiegato che l’allenatore nuovo avrà il compito di valutare la rosa completa prima di autorizzare qualsiasi intervento di mercato. Non è uno stallo, ma una metodologia precisa: attendere che il tecnico conosca i giocatori, poi decidere. L’obiettivo resta la Champions League, non negoziabile per un club della statura del Napoli.

Lucca e Lukaku: cosa prevede il futuro

Manna si è poi concentrato su Lukaku e Lucca:

Lukaku ci aspettiamo che faccia un buon Mondiale. Lorenzo Lucca è un calciatore da cui mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vedremo quello che succederà. Ha delle richieste e sa lui che deve mettersi in discussione. Iniziamo il 17 (in ritiro n.d.r) e, insieme all’allenatore, faremo le scelte più funzionali al nostro progetto tecnico, rispettando quelli che sono i nostri valori economici e societari”.

Rabiot: il no secco di Manna. Il punto su Khalaili e Gila

Manna ha poi spiazzato tutti su Rabiot, accostato da settimane agli azzurri:

Rabiot? No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, DeBruyne, Vergara, Gilmour. Siamo a posto così, grazie. Quindi non è un problema”.

Su Khalaili e Gila ha concluso:

“Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri. Non interessa solo al Napoli ma a tanti club. Noi al momento siamo coperti, non mi aspetto di fare cose a stretto giro”.

Infine ha dichiarato: