Manna svela tutto! Dalla data di Allegri a Gila, Khalaifi, Lukaku e Rabiot

Giovanni Manna ha tracciato una linea netta sul futuro del Napoli: Allegri firmerà entro il primo luglio e il mercato rimane congelato fino alle prime partenze. Il direttore sportivo ha svelato tutti i dettagli e i retroscena dei rumors di mercato accostati a agli azzurri.
Allegri al Napoli: la risposta sulle tempistiche
Manna ha così dichiarato su Allegri:
“Allegri è ancora sotto contratto con il Milan. Siamo tranquilli, siamo sereni e, comunque, il primo luglio parte la nuova stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo allenatore. È un ciclo finito, quello tecnico, non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Quindi andiamo avanti tranquilli, sereni, programmiamo.”
La serenità del dirigente riflette una scelta già compiuta, con i tempi definiti e il progetto avviato indipendentemente dai ritardi burocratici altrui.
La gestione della transizione è strategica. Manna ha spiegato che l’allenatore nuovo avrà il compito di valutare la rosa completa prima di autorizzare qualsiasi intervento di mercato. Non è uno stallo, ma una metodologia precisa: attendere che il tecnico conosca i giocatori, poi decidere. L’obiettivo resta la Champions League, non negoziabile per un club della statura del Napoli.
Lucca e Lukaku: cosa prevede il futuro
Manna si è poi concentrato su Lukaku e Lucca:
Lukaku ci aspettiamo che faccia un buon Mondiale. Lorenzo Lucca è un calciatore da cui mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vedremo quello che succederà.
Ha delle richieste e sa lui che deve mettersi in discussione. Iniziamo il 17 (in ritiro n.d.r) e, insieme all’allenatore, faremo le scelte più funzionali al nostro progetto tecnico, rispettando quelli che sono i nostri valori economici e societari”.
Rabiot: il no secco di Manna. Il punto su Khalaili e Gila
Manna ha poi spiazzato tutti su Rabiot, accostato da settimane agli azzurri:
Rabiot? No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, DeBruyne, Vergara, Gilmour. Siamo a posto così, grazie. Quindi non è un problema”.
Su Khalaili e Gila ha concluso:
“Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri. Non interessa solo al Napoli ma a tanti club. Noi al momento siamo coperti, non mi aspetto di fare cose a stretto giro”.
Infine ha dichiarato:
“Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa, oltre ai giovani che sono in prestito. Pensiamo di avere una rosa completa.
Se esce uno, allora potrà entrare qualcuno. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Quindi stiamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, non lo dico io, lo dicono tutti. Può essere accostato a tutti i grandi club italiani, come Milan, Atalanta e Juventus. Noi siamo assolutamente tranquilli”.