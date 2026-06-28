Gila al Napoli, l’affare si complica ancora: anche l’Atalanta ora trema

Mario Gila resta il primo obiettivo difensivo del Napoli, ma la trattativa con la Lazio si complica. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno già l’intesa con il giocatore ma non quella con Lotito.

Gila e il Napoli: 15 milioni non bastano

La distanza economica tra i due club è ancora significativa. Il Napoli offre 15 milioni e valuta l’inserimento di una contropartita, probabilmente Rafa Marin, che interessa a Gattuso. La Lazio aveva inizialmente chiesto 30 milioni, una cifra che ha subito una revisione al ribasso, ma le pretese restano superiori alle disponibilità partenopee. Lotito non sconta perché il Real Madrid vanta il 50% sulla futura rivendita del centrale, una clausola che irrigidisce ulteriormente la posizione del club biancoceleste.

Gila è in scadenza di contratto e questo elemento avrebbe potuto facilitare i negoziati, invece la presenza di altri club interessati ha invertito la tendenza. Il Napoli ha mosso per primo, ma non ha ancora chiuso l’operazione.

Brighton e Atalanta: la beffa possibile

Qual è il vero rischio? Che la Lazio accetti un’offerta da altri club attendisti. L’Atalanta rappresenta una minaccia concreta perché Gila ritroverebbe Sarri, allenatore che lo conosce bene. Ma la new entry che spaventa di più è il Brighton, che ha già cercato il difensore nella scorsa stagione e rimane in agguato, pronto a sfruttare eventuali accelerazioni della Premier League.

Il Napoli ha scelto di muovere le trattative per tempo, ma questa strategia non ha ancora pagato. La volontà del giocatore punta verso Napoli, tuttavia senza l’accordo con la Lazio il trasferimento resta bloccato. La prossima settimana sarà decisiva: o il Napoli alza la proposta economica oppure Lotito ascolterà offerte dalla concorrenza con la certezza che altri club potrebbero trovare intese più veloci e convenienti.

Gila conosce bene l’Italia e la Serie A, ma il suo futuro dipende dalla capacità di De Laurentiis di trovare il punto di equilibrio con la Lazio entro i prossimi giorni. E con la Premier sullo sfondo, nessuno può dormire sogni tranquilli, Palestra docet.