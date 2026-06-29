Khalaili, arriva l’ultim’ora di Sky: cosa succede tra Napoli e Inter

Anan Khalaili è il grande fulcro di una battaglia di mercato tra Napoli e Inter: l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise è la prima scelta per la fascia destra, ma la valutazione di 30 milioni blocca tutto.

Secondo Sky Sport, l’Inter ha deciso di andare fino in fondo per assicurarsi il classe 2004 belga. Gli azzurri erano avanti nella trattativa, ma il rilancio nerazzurro ha trasformato una corsa in solitaria in uno scontro diretto. La richiesta dell’Union Saint-Gilloise non lascia spazi per negoziazioni al ribasso: 30 milioni è il prezzo fissato dal club belga, cifra che rappresenta un investimento significativo per un giocatore ancora in crescita.

Khalaili: dribbling e tecnica sopra la media

Il profilo dell’esterno israeliano corrisponde alle esigenze tattiche di entrambe le squadre. Khalaili non è un semplice laterale d’attacco: è un giocatore poliedrico, capace di rientrare nel centrocampo e generare gioco dal basso. Il dribbling è il suo marchio distintivo, arma letale negli spazi stretti. In Champions League ha dimostrato di reggere il confronto con difensori di categoria internazionale, lasciando intravedere margini di crescita considerevoli.

Napoli in difficoltà: il sorpasso dell’Inter

Gli azzurri avevano costruito una posizione di vantaggio nella trattativa, accumulando il lavoro scouting di settimane. L’offerta dell’Inter ha però scosso gli equilibri. La sfida è aperta, ma le mosse successive dipenderanno dalle strategie di budget dei due club. Il Napoli deve decidere se alzare l’offerta o dirottare le risorse su alternative meno onerose.

L’Union Saint-Gilloise non sconta il giocatore. Il club belga conosce il valore commerciale di Khalaili e la concorrenza tra due big della Serie A alimenta solo la resistenza sulla valutazione. Nelle prossime settimane la trattativa si intensificherà: Inter e Napoli non possono permettersi stalli, il calciomercato estivo impone velocità decisionale. Chi tra i due club spenderà 30 milioni per Khalaili cambierà gli equilibri della corsa alla fascia destra.