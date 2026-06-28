Rabiot al Napoli, trasferimento possibile solo in un caso: spunta la verità

Adrien Rabiot decide il suo futuro dopo il Mondiale: il centrocampista francese rimane un’opzione concreta per il calciomercato del Napoli, ma tutto dipende dalle cessioni in uscita della rosa azzurra.

Rabiot e Allegri: il legame che potrebbe sbloccare l’affare

Giovanni Manna lavora su più fronti contemporaneamente. Il direttore sportivo partenopeo costruisce la strategia estiva con una visione precisa: ogni arrivo deve essere calibrato sulle partenze già pianificate. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il collegamento Rabiot-Allegri rappresenta un vantaggio competitivo concreto nel momento in cui il Napoli decidesse di muoversi su questo profilo.

Il centrocampista del Milan ha consolidato un rapporto decennale con il tecnico livornese. Allegri conosce pregi e limiti di Rabiot, sa come valorizzare le sue caratteristiche fisiche e la sua inserzione in zona offensiva. Questo non è un dettaglio marginale quando si parla di costruire una mediana competitiva per le ambizioni europee del Napoli.

Anguissa: il tassello che sbloccherebbe Rabiot

L’addio di Anguissa è la condizione necessaria per aprire concretamente la porta a Rabiot. Come spiegano a Sky Sport, il centrocampista camerunese figura tra i partenti principali dell’estate. Solo dopo la sua cessione il Napoli avrà lo spazio salariale e il posto in rosa per accogliere il francese. Manna non improvvisa: ogni movimento è subordinato al precedente, una catena logica che riduce rischi finanziari e organizzativi.

Rabiot stesso ha tracciato una linea temporale precisa per la sua decisione. Ha comunicato chiaramente che sceglierà la sua destinazione dopo il Mondiale, lasciando quindi aperto uno scenario. Questo timing consente al Napoli di lavorare in parallelo su altre soluzioni, senza investire energie su una pista che rimane subordinata alle uscite. La strategia di Manna si rivela intelligente: con Allegri già in panchina e uno slot di mercato disponibile dopo l’uscita di Anguissa, il centrocampista francese avrebbe tutte le motivazioni per accettare il trasferimento a Napoli.