Napoli, Allegri è ad un passo: già pronto il primo regalo

Massimiliano Allegri arriva al Napoli dopo la risoluzione con il Milan. L’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis è imminente, secondo quanto rivela Sky Sport, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna accelera per Mario Gila in difesa.

Allegri-Napoli: l’ufficialità arriva nelle prossime ore

La risoluzione contrattuale con il Milan è stata completata oggi. Allegri è quindi libero di sottoscrivere l’accordo con gli azzurri. Manca solo il tweet di De Laurentiis, come riferisce Sky Sport. Non ci sono intoppi nella trattativa: il matrimonio tra il Napoli e l’allenatore livornese si concretizza senza ulteriori ostacoli burocratici.

La scelta del presidente rappresenta una svolta tattica e progettuale per il club partenopeo. Allegri porta con sé un’esperienza europea consolidata e una metodologia di lavoro collaudata in Serie A. Gli azzurri si affidano a un profilo di massima garanzia tecnica, capace di gestire pressione e aspettative in una piazza esigente.

Mario Gila in azione con la maglia della Lazio

Manna al lavoro per Gila: il Napoli non ferma il mercato

Mentre l’ufficialità di Allegri si avvicina, Giovanni Manna non rimane inattivo. Il direttore sportivo continua a lavorare per Mario Gila, difensore centrale che il Napoli ritiene funzionale al nuovo progetto. La ricerca di rinforzi in difesa prosegue in parallelo all’arrivo del tecnico, senza attendere formalmente l’annuncio.

Questa accelerazione sul mercato testimonia la volontà del Napoli di presentarsi operoso di fronte ai tifosi e all’ambiente. Non è una semplice sostituzione di panchina: è una riconfigurazione della squadra con un allenatore nuovo e innesti mirati. Gila rappresenta il profilo cercato per completare il reparto arretrato, portando esperienza e solidità difensiva.

Nelle prossime ore il Napoli comunicherà ufficialmente Allegri e proseguirà la trattativa per il difensore. Il mercato estivo del club azzurro entra nella sua fase operativa con Manna già impegnato per completare gli obiettivi di calciomercato Napoli entro i tempi previsti.