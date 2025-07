Bernardeschi al Bologna: perché il ritorno in Serie A favorisce gli azzurri

L’ex Juve è pronto a tornare in Italia e il suo approdo potrebbe sbloccare finalmente una trattativa del Napoli

Giornate sempre più vive e calde in questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli è pronto a definire tante trattative di mercato, dopo gli acquisti sicuri di De Bruyne e Marianucci.

Il prossimo step è legato agli ultimi dettagli dell’affare di Noa Lang dal Psv, mentre è ancora tutto incerto per Lorenzo Lucca: l’Udinese è intenzionata ad incassare 40 milioni per il suo gigante italiano. E sullo sfondo ora c’è l’inserimento di Moise Kean, entrato nei radar del ds Manna.

Ma nelle ultime ore, la trattativa importante è quella del ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A, che potrebbe segnare una svolta per un affare azzurro.

Bernardeschi al Bologna sblocca finalmente Ndoye al Napoli?

Il campione europeo è pronto a ripartire dall’Italia dopo l’esperienza al Toronto. Il Bologna ha già avviato i primi contatti con un incontro formale tra le parti coinvolte. Ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna ha bisogno di vendere prima di acquistare l’ex Fiorentina. Ed è qui che entra in gioco l’affare Ndoye: la vendita dello svizzero garantirebbe ai rossoblù l’acquisto di Bernardeschi.

Un’esigenza che potrebbe rivelarsi un assist decisivo per il Napoli, con la riduzione della richiesta del Bologna che valuta l’esterno svizzero, al momento, intorno ai 45 milioni di euro. La dirigenza azzurra resta in attesa dell’evolversi della trattativa, pronta a regalare ad Antonio Conte un valido esterno per le sue corsie offensive.