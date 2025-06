Colpo di scena Napoli – Lucca, il segnale non lascia dubbi: le cifre

Novità incredibile sulla trattativa tra gli azzurri e l’attaccante: i tifosi partenopei attendono con ansia.

Napoli scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso il super colpo De Bruyne, la dirigenza azzurra è sempre al lavoro per individuare nuovi profili adatti alle esigenze di Antonio Conte. Trattativa quasi chiusa per Noa Lang: l’esterno del PSV ha già trovato un accordo col club partenopeo, si attende l’intesa con gli olandesi.

Nel frattempo una notizia inaspettata cambia le carte in tavola nell’affare per Lorenzo Lucca. Secondo la redazione di Sky Italia la trattativa è ormai indirizzata: il segnale lo conferma.

Accelerata nella trattativa tra Napoli e Udinese per Lucca: la novità

Il passaggio di Lorenzo Lucca al Napoli si avvicina sempre di più: distanza economica minima tra i due club. La squadra campione d’Italia proverà a chiudere il prima possibile.

Secondo i rumors di mercato emersi nelle ultime ore, De Laurentiis e Pozzo, presidenti rispettivamente del Napoli e dell’Udinese, si sarebbero dovuti confrontare domani per cercare di trovare un accordo per il trasferimento di Lorenzo Lucca. In realtà, però, l’incontro c’è già stato. Sky Italia ha rivelato alcuni dettagli sulle cifre dell’accordo: