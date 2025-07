Noa Lang, l’ultima ora accende la trattativa: qual è la prossima mossa del Napoli

Un’ultima ora di Fabrizio Romano porta aggiornamenti importanti sulla trattativa tra l’attaccante esterno olandese e il club partenopeo: quale sarà la prossima mossa

Cresce l’hype intorno all’arrivo di Noa Lang in maglia Napoli. L’attaccante esterno olandese è uno dei grandi obiettivi di Antonio Conte, che già aveva messo gli occhi su di lui a gennaio. Negli ultimi giorni, la trattativa ha subito un’importante impennata, con il calciatore del PSV sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Da parte del giocatore massima apertura, vuole vivere l’esperienza di giocare al Maradona, al fianco di Kevin De Bruyne e puntare alla vittoria del campionato. Ciò che c’era ancora da delineare, era l’accordo tra le due società. Napoli e PSV, infatti, non avevano ancora trovato un punto di incontro sull’aspetto economico della trattativa.

A riportare aggiornamenti importanti, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega quali saranno le prossime mosse dei due club.

“Il Napoli ha organizzato n uovi contatti con il PSV per chiudere il colpo Noa Lang , dato che le due squadre sono in una fase avanzata della trattativa. L’affare si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con il giocatore che sta aspettando la mossa del Napoli”.

Ad aggiungere ulteriori novità, anche il suo collega Matteo Moretto. Sempre su X ha ribadito che le parti si incontreranno nelle prossime ore e che la base della trattativa è che si arrivi a un accordo totale sui 30 milioni. Da questo aspetto, si capirà a quanto ammonterà la parte fissa e a quanto quella dei bonus, per chiudere definitivamente l’acquisto.

Napoli are set to discuss with PSV Eindhoven again to seal Noa Lang deal as clubs remain in advanced negotiations.

€30m package being discussed with Noa Lang who’s waiting for Napoli move. pic.twitter.com/9lgeuCeUQ5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2025