Moise Kean al Napoli? L’indizio arriva da Manna: il retroscena

L’attaccante della Fiorentina è stato nuovamente accostato agli azzurri e l’indizio arriverebbe stesso dal direttore sportivo Manna: scopri il retroscena

Da oggi, 1 luglio, è attiva la clausola rescissoria da 52 milioni di euro di Moise Kean. Il centravanti italiano è reduce da una stagione strepitosa, con 25 gol in 44 presenze. Solamente un anno prima, ne aveva realizzate 0 di reti. Un upgrade forse mai visto per un attaccante, con il classe 2000 che ha trascinato la Fiorentina fino alla quarta partecipazione consecutiva alla Conference League.

Una qualificazione insperata, ottenuta nell’ultimo turno di campionato, con il crollo parallelo della Lazio contro il Lecce. Una Conference, però, che nessun tifoso della Fiorentina è così sicuro di disputare con Kean ancora come centravanti. Intanto la Viola si è tutelata con l’arrivo di Edin Dzeko come vice. E, contemporaneamente, ha già iniziato a sondare il terreno per Piccoli con il Cagliari.

La clausola rescissoria scadrà il prossimo 15 luglio, motivo per cui le pretendenti dovranno sbrigarsi. Kean non costerà mai questa cifra la prossima stagione, a meno di clamorose debacle. Un costo simile è un regalo, con l’Arabia che avrebbe voluto approfittarne, ricevendo fin qui poco sostegno da parte dello stesso Moise.

Tra le squadre che avrebbero deciso di cogliere l’opportunità, c’è proprio il Napoli. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Niccolò Schira, sul proprio account X, gli azzurri avrebbero iniziato a pensare anche al centravanti azzurro come rinforzo per la prossima stagione.

Un indizio che arriva direttamente dal direttore sportivo azzurro, dunque, che avrebbe concretamente aperto all’ipotesi di fare un tentativo per il 25enne. Fin qui un rumor, che però potrebbe diventare anche qualcosa in più. Kean dovrà decidere se restare a Firenze o se dire addio, magari perché stuzzicato proprio da una realtà diversa da quella araba, nella quale potrà giocare anche la Champion League.

Not only Darwin #Nunez and Lorenzo #Lucca: in #Napoli’s short list as new striker there is also Moise #Kean. Manna knows and appreciates him since they were at Juventus together. #transfers @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2025